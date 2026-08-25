Cremlino: "Non sappiamo niente"

Russia, avvistato nei cieli di Mosca un aereo militare statunitense

Secondo i dati diffusi da Flightradar 24 si tratta di un cargo militare"atterrato all'aeroporto civile internazionale di Vnukovo

25 Ago 2026 - 15:22
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