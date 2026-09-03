Era in situazione di emergenza

Russia, l'atterraggio di un elicottero militare finisce fuori strada

Il velivolo, secondo le prime ricostruzioni, è stato costretto ad atterrare improvvisamente a causa dell'esaurimento di carburante

03 Set 2026 - 17:10
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