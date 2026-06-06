Russia, al luna park la giostra ha il nome di un missile: bambini sul razzo "Oreshnik"

Polemiche a San Pietroburgo per la decisione di un parco divertimenti che ha deciso di battezzare "Oreshnik" una sua nuova attrazione. La scelta non è piaciuta a tutti in quanto l'Oreshnik è un razzo militare a lunga gittata con capacità nucleare utilizzato dalla Russia contro l'Ucraina. Secondo osservatori e visitatori del parco non si tratterebbe di un nome adatto a un'attrazione per bambini.