Al cinema con "Beast"

Russell Crowe torna... sul ring

L'attore interpetra un allenatore di Mma che si trova dopo anni ad allenare il suo ex pupillo

di Michelangelo Iuliano
03 Ott 2026 - 13:40
01:35 
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