Arriva fino all'oceano pacifico

Auguri alla Route 66: 100 anni per la strada più famosa degli Usa

Quasi 4mila kilometri di lunghezza, otto stati attraversati. Negli anni '30 migliaia di famiglie attraversarono la via in cerca di lavoro

12 Nov 2026 - 14:08
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