Hantavirus, tutto pronto a Rotterdam per l'arrivo della nave-focolaio

Le autorità olandesi stanno preparando strutture di quarantena a Rotterdam in attesa dell'arrivo domani nella città portuale olandese della nave da crociera Mv Hondius colpita dall'hantavirus. Lo indicano i media locali precisando che sono state attivate misure sanitarie d'emergenza. La Mv Hondius, battente bandiera olandese, è partita dall'Argentina il 1° aprile per una traversata transatlantica. L'hantavirus rilevato a bordo della nave ha causato tre decessi, oltre a circa una decina di contagi. Attualmente non esiste un vaccino o una cura specifica per l'infezione, ma i funzionari sanitari sostengono che il rischio sia basso e respingono qualsiasi paragone con la pandemia di Covid-19.