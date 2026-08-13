Rotterdam (Paesi Bassi), forte esplosione nel porto: diversi feriti, un morto

Una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di diverse altre. La deflagrazione si è verificata nella tarda mattinata del 13 agosto in una raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gunvor Group, nell'area di Europoort. L'incidente sarebbe avvenuto in un impianto della società energetica durante alcuni lavori di manutenzione sulle condutture. Un'indagine è stata aperta per accertare le cause dello scoppio. Le autorità locali non hanno ancora precisato cosa ci sia dietro l'esplosione, ma non escludono la pista del sabotaggio.