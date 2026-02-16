Rossella Brescia risponde all'ex Luciano Cannito: "Avrei preferito più chiarezza"

Botta e risposta a distanza tra Rossella Brescia e l'ex compagno Luciano Cannito, entrambi ospiti a "Verissimo" durante le puntate del 14 e 15 febbraio. Il coreografo e regista ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a interrompere la storia d'amore dopo quasi vent'anni. Parole che, però, sono risultate incomprensibili dalla ballerina. "Non ho ben capito, perché è vero che gli amori si trasformano ma diventano qualcos'altro e a volte qualcosa di meglio", ha commentato Rossella Brescia.