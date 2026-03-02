Romina Carrisi: "È finito l'amore con il padre di mio figlio"

A "Verissimo", la figlia di Al Bano e Romina Power, Romina Carrisi, racconta della difficile fine della relazione con il padre di suo figlio Axel. "Non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Ci abbiamo provato per un anno a rimanere uniti per nostro figlio ma abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per prometterci amore eterno" ha raccontato a Silvia Toffanin.