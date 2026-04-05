Romania, ritrovato e restituito a Bucarest l'elmo d'oro di Cotofenesti

Ritrovato e restituito alla Romania l’elmo d’oro di Cotofenesti, risalente alla prima metà del IV secolo a.C., capolavoro della civiltà dei Daci. Rubato a gennaio 2025 dal Museo di Drents ad Amsterdam con un audace raid, l’elmo torna finalmente a Bucarest, chiudendo una lunga crisi diplomatica. I ladri, arrestati poco dopo il colpo, hanno guidato le autorità al nascondiglio dell’elmo e di due braccialetti d’oro. L’elmo è salvo, con lievi ammaccature, mentre manca ancora l’ultimo pezzo del tesoro, la terza fascia dorata.