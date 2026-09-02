Romania, le marionette giganti invadono le strade di Craiova

Per otto giorni le strade di Craiova, in Romania, si sono trasformate in un grande teatro a cielo aperto, grazie all'edizione annuale del festival "Puppets Occupy Street". Marionette illuminate alte fino a cinque metri, installazioni scenografiche e carri allegorici hanno animato la città fino a tarda notte. Nato nel 2014, il festival è cresciuto negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti europei più importanti dedicati al teatro di figura e alle performance di strada. L'edizione di quest'anno, intitolata "Stardust", ha riunito oltre 150 artisti e compagnie provenienti da 15 Paesi, dando vita a sfilate e parate spettacolari, dai tratti onirici.

