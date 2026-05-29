Romania, drone russo su un palazzo | Bucarest chiude il consolato | Il Cremlino: "Risponderemo"
Bucarest parla di violazione dello spazio aereo. Medvedev: "Il sonno tranquillo è finito". Il ministro Crosetto: "Intollerabile escalation"di Luca Pesante
La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest "persona non grata" dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. La risposta di Mosca è arrivata a stretto giro e suona come una minaccia: "La risposta non tarderà".
Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle tre del mattino mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa, ennesimo attacco nel conflitto russo-ucraino. In un primo momento l'ipotesi era stata rilanciata dai media ucraini e dalle autorità locali; successivamente è arrivata la conferma ufficiale del ministero della Difesa romeno. Secondo Bucarest, il drone era russo e ha violato lo spazio aereo nazionale durante le operazioni militari contro obiettivi ucraini vicini al confine.