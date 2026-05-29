Danni a un appartamento

Romania, il punto dell'impatto del drone russo su un edificio civile

Un drone russo ha colpito nella notte un palazzo residenziale in Romania. Bucarest: "È una grave e irresponsabile escalation"

29 Mag 2026 - 07:50
01:21 
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