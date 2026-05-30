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Drone in Romania, Bucarest valuta l'Articolo 4 della Nato

Dopo l'esplosione a Galati cresce la tensione sul fianco orientale dell'Alleanza

di Elia Milani
30 Mag 2026 - 12:55
01:28 
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