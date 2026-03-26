aggiornamenti sullo stato di salute

Gatta seviziata a Roma, Tor Tre Teste tifa per lei: "Non mollare"

Aggiornamenti sul suo stato di salute sono stati forniti"dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia

26 Mar 2026 - 17:56
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Rosi, la gatta di Tor Tre Teste, Roma, dopo le sevizie subite, è ricoverata nel Centro Veterinario Specialistico Cvs. E gli aggiornamenti sul suo stato di salute, diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia, fanno ben sperare. "Sta continuando a lottare con tutte le sue forze, - si legge nel post dell'associazione a corredo di un breve video. - E' seguita costantemente dai medici che si stanno prendendo cura di lei con grande attenzione. E' ancora una situazione delicata, ma ogni piccolo segnale è importante… e noi continuiamo a credere in lei". "Forza piccola Rosi, siamo tutti con te. Non mollare", è il messaggio finale a cui si stringe tutto il quartiere.

Ma non solo. "Ringraziamo di cuore per la straordinaria vicinanza dimostrata, non solo dai cittadini romani, ma da tutta Italia e anche dall'estero. Un'ondata di affetto - fanno sapere gli animalisti - che dà forza e speranza. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e auspichiamo che, attraverso la visione delle telecamere presenti nella zona, si possa risalire al responsabile di questo atto atroce. Rosi è stata vittima di una violenza brutale, è stata stuprata. Chi ha compiuto questo gesto non può e non deve restare impunito. Serve anche l'aiuto di tutti".

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