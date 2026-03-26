Gatta seviziata a Roma, Tor Tre Teste tifa per lei: "Non mollare"

Rosi, la gatta di Tor Tre Teste, Roma, dopo le sevizie subite, è ricoverata nel Centro Veterinario Specialistico Cvs. E gli aggiornamenti sul suo stato di salute, diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia, fanno ben sperare. "Sta continuando a lottare con tutte le sue forze, - si legge nel post dell'associazione a corredo di un breve video. - E' seguita costantemente dai medici che si stanno prendendo cura di lei con grande attenzione. E' ancora una situazione delicata, ma ogni piccolo segnale è importante… e noi continuiamo a credere in lei". "Forza piccola Rosi, siamo tutti con te. Non mollare", è il messaggio finale a cui si stringe tutto il quartiere.