Gatta seviziata a Roma, Tor Tre Teste tifa per lei: "Non mollare"
Aggiornamenti sul suo stato di salute sono stati forniti"dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia
Rosi, la gatta di Tor Tre Teste, Roma, dopo le sevizie subite, è ricoverata nel Centro Veterinario Specialistico Cvs. E gli aggiornamenti sul suo stato di salute, diffusi dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, sezione di Ostia, fanno ben sperare. "Sta continuando a lottare con tutte le sue forze, - si legge nel post dell'associazione a corredo di un breve video. - E' seguita costantemente dai medici che si stanno prendendo cura di lei con grande attenzione. E' ancora una situazione delicata, ma ogni piccolo segnale è importante… e noi continuiamo a credere in lei". "Forza piccola Rosi, siamo tutti con te. Non mollare", è il messaggio finale a cui si stringe tutto il quartiere.
Ma non solo. "Ringraziamo di cuore per la straordinaria vicinanza dimostrata, non solo dai cittadini romani, ma da tutta Italia e anche dall'estero. Un'ondata di affetto - fanno sapere gli animalisti - che dà forza e speranza. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e auspichiamo che, attraverso la visione delle telecamere presenti nella zona, si possa risalire al responsabile di questo atto atroce. Rosi è stata vittima di una violenza brutale, è stata stuprata. Chi ha compiuto questo gesto non può e non deve restare impunito. Serve anche l'aiuto di tutti".