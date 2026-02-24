Rubavano merce a Roma Termini, indagati 21 tra carabinieri e poliziotti

In ventuno, tra poliziotti e carabinieri, sono accusati dalla procura di Roma di furto aggravato per alcuni ammanchi - da decine di migliaia di euro - registrati in un negozio vicino alla stazione Termini. Almeno novanta gli episodi finiti sotto la lente dei magistrati che conducono l’inchiesta. In tutto sono quarantaquattro le persone iscritte nel registro degli indagati.