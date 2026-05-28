Espulsi altri 11 irregolari

Roma, donna segregata e stuprata da 5 uomini: il blitz della polizia

La donna, una 32enne colombiana, è riuscita a fuggire dopo 36 ore consecutive di violenza. I presunti aguzzini sono stati fermati

28 Mag 2026 - 07:56
00:43 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
roma
violenza sessuale
video evidenza