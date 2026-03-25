Roma, la marcia a piedi nudi delle madri palestinesi e israeliane per la pace

Unite per il cessate il fuoco con la "Barefoot Walk: Mothers' Call for Peace". Così le madri palestinesi e israeliane hanno sfilato per il centro di Roma, a piedi nudi, compatte per lanciare un messaggio globale: porre fine alla guerra in Medioriente e far sedere le donne al tavolo dei negoziati. Il movimento è guidato dalla palestinese Reem Al-Hajajreh di Women of the Sun e dall'israeliana Yael Admi di Women Wage Peace. "Mentre le guerre continuano, le voci di chi paga il prezzo più alto, madri e donne, vengono sistematicamente ignorate ed escluse dalle stanze dove si decide anche il loro futuro e quello dei loro figli. Oggi diciamo basta, tutto questo deve finire. I nostri figli meritano scelte migliori che uccidere o essere uccisi", hanno scritto in un comunicato congiunto.