Roma, degrado al Prenestino: c'è anche una baraccopoli
Adesso - di proprietà di un privato ma occupato da cittadini originari dell’est Europa - ospita soltanto una montagna di rifiuti, giacigli di fortuna, tende e coperte
Basta attraversare la recinzione tagliata dagli occupanti per trovarsi all’interno di una baraccopoli nel quartiere Prenestino, in quello che - in passato - è stato anche un deposito dell’azienda dei trasporti di Roma.
E che adesso - di proprietà di un privato ma occupato da cittadini originari dell’est Europa - ospita soltanto una montagna di rifiuti, giacigli di fortuna, tende e coperte. Una situazione che, con l’arrivo dell’estate, potrebbe DIVENTARE PERICOLOSA, PER VIA DELL'AUMENTO DEl rischio incendi.
Dentro all’ex deposito occupato troviamo diverse bombole del gas e alcune taniche, forse utilizzate per cucinare a giudicare dalle pentole appese alle baracche.