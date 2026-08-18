Roma, dà in escandescenze e aggredisce i carabinieri lanciando vasi

Attimi di paura a Olevano Romano, in provincia di Roma, dove un uomo di origini senegalesi ha dato in escandescenze distruggendo tutto quello che ha trovato a portata di mano, arrivando persino ad aggredire i carabinieri lanciando loro addosso interi vasi di fiori. Nella colluttazione, avvenuta nel centro storico del paese, sono rimasti feriti quattro militari: uno ha riportato una frattura al volto ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico in ospedale. Ferito anche il sindaco Umberto Quaresima, intervenuto in prima persona insieme a carabinieri e agenti della polizia locale per provare a calmare l'uomo. Che, una volta bloccato, è stato arrestato.