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Roma, cinghiale inseguito dal vigile

L'animale scorrazza per le strade di Prati, mentre l'agente cerca di "scortarlo" nella riserva di Monte Mario"

19 Mag 2026 - 18:26
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