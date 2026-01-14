Roma, apre la Casa dei Grifi: è una delle domus più antiche del Palatino

Il Parco archeologico del Colosseo continua a svelare le sue meravigliedi Michelangelo Iuliano
Perfettamente conservato, questo splendido animale mitologico, dall'alto di una parete sotterranea, torna a salutare i visitatori della domus a cui dà il nome. La "Casa dei Grifi" dell'antica Roma, abitazione datata tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, nel parco archeologico del Colosseo, apre per la prima volta al pubblico, dopo essere stata scoperta dall'archeologo Giacomo Boni nel lontano 1912.