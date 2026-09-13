niente pioggia grazie all'esoterismo?

Rock in Rio 2026, è stato un festival "asciutto"... grazie a una medium

La fondazione"Cacique Cobra Coral sostiene di essere stata chiamata dal Comune per ridurre le precipitazioni durante il festival

13 Set 2026 - 15:07
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