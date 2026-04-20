Roberta e Roberto Venturelli sul figlio Alessandro scomparso: "Non è più vita questa"

Roberta e Roberto Venturelli, genitori di Alessandro, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 continuano a cercarlo disperatamente. Ospiti a "Verissimo" hanno raccontato il loro dolore e la speranza di ritrovarlo. "Qualunque cosa sia successa nella sua mente io sono orgogliosa di lui, questo è il messaggio che vorrei gli arrivasse", le parole di Roberta Venturelli.