Nono giorno di mobilitazioni

Rivolte in Iran, 20 morti e 100 arresti

Scoppiate nei bazaar di Teheran per il carovita, con l'inflazione al 40% e la svalutazione della moneta le proteste hanno man mano coinvolto migliaia di cittadini esasperati dalla lunga crisi economica

05 Gen 2026 - 18:43
01:30 
iran