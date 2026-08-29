Rivolta nel carcere di Siracusa: undici agenti finiscono in ospedale

Rivolta nel carcere di Siracusa, in Sicilia. Protagonisti - secondo quanto denunciato dall'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria -un gruppo di detenuti extracomunitari, già protagonisti di scontri con detenuti italiani nei giorni scorsi. In attesa di un trasferimento, i detenuti avrebbero forzato le recinzioni dei cortili salendo sui tetti della struttura: da lì sarebbe poi iniziato un lancio di calcinacci e oggetti contro la polizia penitenziaria. Nella colluttazione sette agenti sono stati portati al pronto soccorso a Siracusa e quattro all'ospedale di Avola.