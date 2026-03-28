Maastricht, scoperti resti che potrebbero appartenere a D'Artagnan
Moneta del Seicento e proiettile nel ritrovamento rendono plausibile l'identificazionedi Marta Alessandra Vittadini
Il mistero sulle spoglie di Charles de Castelmore D'Artagnan, celebre moschettiere realmente esistito, potrebbe essere vicino alla soluzione. In una chiesa vicino a Maastricht, nei Paesi Bassi, durante lavori di riparazione del pavimento della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sono stati ritrovati resti umani vicino all’altare. La posizione, la vicinanza all’accampamento francese dell’epoca, una moneta francese del Seicento e un proiettile rendono plausibile che si tratti proprio del quarto moschettiere. Nato a Lupiac, in Francia, e morto a Maastricht in seguito a un colpo di moschetto, D’Artagnan non ebbe mai una sepoltura certa. Le analisi del Dna, attualmente in corso, potrebbero finalmente chiudere il capitolo di questa leggenda storica.