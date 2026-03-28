Maastricht, scoperti resti che potrebbero appartenere a D'Artagnan

Il mistero sulle spoglie di Charles de Castelmore D'Artagnan, celebre moschettiere realmente esistito, potrebbe essere vicino alla soluzione. In una chiesa vicino a Maastricht, nei Paesi Bassi, durante lavori di riparazione del pavimento della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, sono stati ritrovati resti umani vicino all’altare. La posizione, la vicinanza all’accampamento francese dell’epoca, una moneta francese del Seicento e un proiettile rendono plausibile che si tratti proprio del quarto moschettiere. Nato a Lupiac, in Francia, e morto a Maastricht in seguito a un colpo di moschetto, D’Artagnan non ebbe mai una sepoltura certa. Le analisi del Dna, attualmente in corso, potrebbero finalmente chiudere il capitolo di questa leggenda storica.