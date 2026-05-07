Salone del Risparmio 2026

Risparmio in movimento, attivare la liquidità per spingere la crescita del paese

Maria Luisa Gota, Presidente di Assogestioni, ospite di Tgcom24 al Salone del Risparmio 2026

07 Mag 2026 - 12:10
10:58 
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