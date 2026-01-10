Logo Tgcom24
STRAGE DI CAPODANNO

Rischio default per il Comune di Crans-Montana

Viaggio nel paese dell'incendio che ha ucciso 40 giovani europei: la popolazione tra sgomento, silenzi e la rabbia verso le istituzioni

di Gigi Sironi
10 Gen 2026 - 12:17
