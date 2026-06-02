TUTTO RIPRESO IN UN VIDEO

Rio, guarda il telefono mentre cammina e cade nel tombino

Una donna di 33 anni è finito di sotto dopo aver calpestato il tombino. Qualche minuto prima in quel punto erano entrati in azione alcuni ladri di cavi

02 Giu 2026 - 18:18
00:19 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
rio
brasile
video evidenza