Il video

Rimini, con gli sci sulla spiaggia innevata

La riviera romagnola come una meta di motagna

08 Gen 2026 - 17:04
00:12 

La Riviera romagnola non è solo lettini e ombrelloni. L'abbondante nevicata dell'Epifania ha scatenato la fantasia di tanti che non si sono accontentati dei semplici pupazzi di neve. In questo caso, la spiaggia di Rimini è diventata il luogo ideale per sciare.

rimini