Regina indiscussa

Rihanna con un costume da favola al carnevale delle Barbados

La popstar con un costume mozzafiato, gioielli in oro e bronzo e piume colorate per celebrare la cultura e le tradizioni del suo paese d'origine

04 Ago 2026 - 10:13
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