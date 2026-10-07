Il video social della star di Hollywood

Richard Gere critica l'Italia sulla politica dell'immigrazione | Salvini replica: "Continua a fare l'attore"

L'attore: "La paura sta sostituendo la compassione, le persone vengono ridotte a numeri"

di Francesca Romanelli
07 Ott 2026 - 20:22
01:42 
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Ufficiale, forse, sul grande schermo. Ma, di sicuro, molto poco gentiluomo con il nostro Paese. Sì, perché la star di Hollywood, Richard Gere, torna ad attaccare ancora l’Italia e in un video sui social sentenzia: "La deportazione e l'invio di persone oltre i confini europei vengono sempre più presentati come soluzioni normali. In Italia questa direzione si vede nel ricorso ai centri di detenzione e nel modello sviluppato con l'Albania".  E ancora: "La paura sta sostituendo la compassione". "La migrazione  - dice ancora - può essere gestita senza condizioni disumane, senza indebolire il diritto di chiedere asilo". Il vicepremier Salvini replica: "Il ricco signore torna ad attaccare gli italiani. Caro radical chic, continua a fare l'attore (peraltro bravo) ma evita di dare lezioni non richieste agli italiani", scrive sui social il leader della Lega.

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