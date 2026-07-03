si scava ancora

Ribattezzato "Miracle" il cane estratto dalle macerie a otto giorni dal terremoto del Venezuela

Ha"sei anni e il suo vero nome è Buddy: era rimasto intrappolato sotto la sua casa crollata nella città di Caraballeda

03 Lug 2026 - 07:22
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