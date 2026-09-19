Dopo raid degli Houthi

Riad, una colonna di fumo nero si alza dall'aeroporto

Prosegue l'escalation militare in Medio Oriente, già nella notte una forte esplosione era stata avvertita

19 Set 2026 - 14:58
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