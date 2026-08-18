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Resta chiuso lo Stretto di Hormuz ma per il Pakistan un nuovo accordo tra Usa e Iran è vicino

Il Qatar afferma che sono in fase avanzata, invece, i colloqui tra Iran e Oman

di Alfredo Macchi
18 Ago 2026 - 13:20
01:32 
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