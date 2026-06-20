1.700 evacuati

Resort in fiamme in Repubblica Dominicana: morta turista italiana

Fiamme e fumo"in una struttura turistica a Bayahibe: evacuati in 1.700

di Leonardo Mochi
20 Giu 2026 - 12:59
01:21 
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