Resort in fiamme a Santo Domingo, arrivato a Verona il volo con turisti italiani
In villeggiatura al Viva Dominicus Beach c'erano oltre 1700 persone, tra cui l'unica vittima, l'italiana Francesca Valentinodi Paolo Brinis
Il Boeing 787 proveniente dalla Repubblica Dominicana ha fatto scalo prima a Roma poi a Verona. A bordo alcuni degli italiani che alloggiavano al viva Dominicus Beach, il resort divorato dalle fiamme che ospitava oltre 1700 persone. Tra questi anche Francesca Valentino, l'unica vittima.