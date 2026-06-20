Dopo lo scalo a Roma

Resort in fiamme a Santo Domingo, arrivato a Verona il volo con turisti italiani

In villeggiatura al Viva Dominicus Beach c'erano oltre 1700 persone, tra cui l'unica vittima, l'italiana Francesca Valentino

di Paolo Brinis
20 Giu 2026 - 19:55
01:33 
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Il Boeing 787 proveniente dalla Repubblica Dominicana ha fatto scalo prima a Roma poi a Verona. A bordo alcuni degli italiani che alloggiavano al viva Dominicus Beach, il resort divorato dalle fiamme che ospitava oltre 1700 persone. Tra questi anche Francesca Valentino, l'unica vittima.

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