Gli scenari

Resa dei conti tra i repubblicani dopo la batosta elettorale

Vance si smarca dal presidente, Hegseth rischia l'impeachment, Rubio valuta l'uscita di scena

di Isabella Josca
05 Nov 2026 - 19:09
01:32 
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