Evacuati quasi 1.700 turisti

Repubblica Dominicana, le immagini dal drone del maxi incendio al resort

La turista italiana morta sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia

20 Giu 2026 - 07:58
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Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio sviluppatosi all'interno di un resort, vicinissimo al centro di Bayahibe, che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni della struttura, rendendo necessaria l'evacuazione di tutti gli ospiti presenti. Nel rogo è morta anche una turista italiana: la donna sarebbe stata colta da una crisi respiratoria, a causa dell'inalazione di monossido di carbonio, mentre era in spiaggia, dove si era rifugiata per scappare alle fiamme

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