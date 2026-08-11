Regno Unito, vietato il consumo di birra stando in piedi

Una pinta di birra in piedi? Non più. Nel cuore della capitale britannica è scontro aperto sul futuro dei pub: il municipio di Westminster vuole limitare il cosiddetto "vertical drinking". Un modo, secondo il consiglio distrettuale, per limitare l’eccessivo consumo di alcool ma soprattutto per evitare schiamazzi, assembramenti e strade bloccate fino a notte fonda nei quartieri di Soho e del West End, centri nevralgici della vita notturna londinese.