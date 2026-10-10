Regno Unito, uomo aggredito da una tigre allo Yorkshire Wildlife Park

Drammatico incidente in Inghilterra, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato aggredito da una tigre. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 10 ottobre, quando l'uomo è riuscito a entrare nel recinto degli animali all'interno dello Yorkshire Wildlife Park. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i disperati tentativi del personale medico di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato morto sul posto. La direzione e le forze dell'ordine hanno inoltre confermato che la tigre è rimasta all'interno del recinto, escludendo qualsiasi ulteriore pericolo per la sicurezza pubblica. In seguito all'accaduto il parco è stato immediatamente evacuato.