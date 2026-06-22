Starmer annuncia le dimissioni dopo solo due anni travolto dalle polemiche

Erano attese e sono puntualmente arrivate. A meno di due anni da una vittoria storica, il primo ministro britannico sir Keir Starmer si fa da parte: "È chiaro che non potrò essere io a guidare il partito alle prossime elezioni generali". Nonostante abbia rivendicato l'operato e i risultati del suo governo: dalla difesa dell’Ucraina alla riduzione dei numeri sull’immigrazione, commuovendosi mentre ringraziava la moglie per il sostegno durante il più grande onore sella sua vita. Starmer diventa cosi il sesto premier britannico a lasciare Downing Street dal giorno della Brexit, da allora un decennio esatto di instabilità politica senza precedenti per questo paese.