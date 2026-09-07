"Solo una domanda d'asilo su 100 sarebbe autentica": strategie per entrare nel Regno Unito

Sempre più richiedenti asilo fanno affidamento a risposte precompilate e strategie ben collaudate per sfruttare le falle del sistema d’accoglienza del Regno Unito. Lo ha dichiarato un ex funzionario dell'Interno in un'intervista speciale al Times, che ha riacceso l'attenzione sulla lotta all’immigrazione clandestina. Le lacune del sistema d'accoglienza Uk sarebbero anche emerse in un rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite.