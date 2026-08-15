Regno Unito, morto l'ex professore di Cambridge travolto dalle accuse di plagio

È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Londra Jason Arday, il 41enne ex professore dell'università di Cambridge, in Inghilterra. Si era recentemente dimesso dal prestigioso ateneo perché travolto da pesanti accuse di plagio: sotto la lente era finita la sua tesi di dottorato presso l'università John Moores di Liverpool. In dubbio anche una sua iniziativa per fare beneficenza. Per gli investigatori non ci sono segni di una morte sospetta in cui qualcun altro potrebbe essere coinvolto. Per la famiglia del professore, invece, ci sarebbe stata una campagna diffamatoria contro di lui sin dalla nomina alla prestigiosa università britannica.