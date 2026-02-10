Regno Unito, monarchia e governo messi a dura prova dal caso Epstein
I legami dell'ex principe Andrea e dell'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti con il finanziere,"morto in carcere con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessualidi Isabella Josca
Il Regno Unito è messo a dura prova per i legami dell'ex principe Andrea e dell'ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti con il finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali. Un terremoto che ha gettato la monarchia e il governo nel caos.