EMERGENZA IDRICA

Regno Unito, migliaia di persone senza acqua nel Kent per il caldo record

Autobotti stanno rifornendo le aree più"colpite, mentre sono stati allestiti punti di distribuzione di acqua in bottiglia

29 Mag 2026 - 15:48
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Migliaia di residenti del Kent, in Inghilterra, sono rimasti senza acqua corrente a causa dell'impennata dei consumi provocata dall'ondata di caldo che sta colpendo il Regno Unito. South East Water ha spiegato che circa 8mila clienti nell'area di Whitstable sono senz'acqua perché i bacini idrici hanno raggiunto un "livello critico" per la domanda "estremamente elevata". L'azienda ha invitato la popolazione a usare l'acqua "solo per scopi essenziali: bere, lavarsi e cucinare", chiedendo di evitare idropulitrici, irrigatori e piscine gonfiabili. Autobotti stanno rifornendo le aree più colpite, mentre sono stati allestiti punti di distribuzione di acqua in bottiglia. A Whitstable, molte attività commerciali sono state costrette a chiudere, a causa della carenza d'acqua, durante una delle settimane più intense dell'anno, in coincidenza con le vacanze scolastiche. All'inizio di questa settimana le temperature hanno raggiunto i 35 gradi, stabilendo un record per la fine di maggio in molte parti del Regno Unito.

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