Regno Unito, migliaia di persone senza acqua nel Kent per il caldo record

Migliaia di residenti del Kent, in Inghilterra, sono rimasti senza acqua corrente a causa dell'impennata dei consumi provocata dall'ondata di caldo che sta colpendo il Regno Unito. South East Water ha spiegato che circa 8mila clienti nell'area di Whitstable sono senz'acqua perché i bacini idrici hanno raggiunto un "livello critico" per la domanda "estremamente elevata". L'azienda ha invitato la popolazione a usare l'acqua "solo per scopi essenziali: bere, lavarsi e cucinare", chiedendo di evitare idropulitrici, irrigatori e piscine gonfiabili. Autobotti stanno rifornendo le aree più colpite, mentre sono stati allestiti punti di distribuzione di acqua in bottiglia. A Whitstable, molte attività commerciali sono state costrette a chiudere, a causa della carenza d'acqua, durante una delle settimane più intense dell'anno, in coincidenza con le vacanze scolastiche. All'inizio di questa settimana le temperature hanno raggiunto i 35 gradi, stabilendo un record per la fine di maggio in molte parti del Regno Unito.