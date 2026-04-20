Regno Unito, le celebrazioni per il centenario della nascita di Elisabetta II
I sudditi"la ricordano per il suo humour, gli outfit riconoscibili e le"sottili capacità diplomatiche. Ma anche per qualche piccola trasgressione a tavoladi Federico Gatti
Sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per il centenario della nascita di Elisabetta II. Ultimo saluto a una sovrana tanto longeva, scomparsa a 96 anni, da diventare punto di riferimento per quattro generazioni di sudditi che la ricordano per il suo proverbiale British humour, gli outfit sempre riconoscibili e le sottili capacità diplomatiche. Ma anche per qualche piccola trasgressione a tavola, diventata nel tempo quasi leggendaria.