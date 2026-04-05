La royal family compatta a Windsor per la messa di Pasqua

Una Pasqua di ritorni e assenze importanti: la royal family si mostra compatta a Windsor, ma l’ombra dello scandalo Epstein continua a farsi sentire. Alla tradizionale messa nella cappella di Saint George sfilano Carlo III e Camilla, affiancati da William e Kate al loro ritorno dopo due anni di assenza per i problemi di salute della principessa, ora fortunatamente alle spalle. Con loro anche i tre figli, a rafforzare l’immagine di continuità della monarchia. Fanno però rumore le defezioni: dopo il caso Epstein restano lontani Andrea e le figlie Beatrice ed Eugenie.