Regno Unito, la famiglia reale arriva al Royal Ascot tra eleganza e tradizione
Con Cate che"partecipa alla sfilata in carrozza insieme al duca e alla duchessa di Richmond e Gordon prima dell'incontro con Carlo III e Camilla
Il Royal Ascot è tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’ippica internazionale e richiama ogni anno cavalli e allenatori da diversi Paesi. La manifestazione si svolge nell’arco di cinque giornate e comprende gare di grande richiamo come la Gold Cup, sulla distanza di due miglia e mezzo. Ma oltre a questo, l’evento è noto per il suo caratteristico stile, fatto di abiti dai colori vivaci e cappelli particolarmente elaborati.