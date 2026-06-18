Regno Unito, la famiglia reale arriva al Royal Ascot tra eleganza e tradizione

Il Royal Ascot è tra gli appuntamenti più prestigiosi dell’ippica internazionale e richiama ogni anno cavalli e allenatori da diversi Paesi. La manifestazione si svolge nell’arco di cinque giornate e comprende gare di grande richiamo come la Gold Cup, sulla distanza di due miglia e mezzo. Ma oltre a questo, l’evento è noto per il suo caratteristico stile, fatto di abiti dai colori vivaci e cappelli particolarmente elaborati.